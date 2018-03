Lid No Surrender weer vast na contact zoeken met slachtoffer Glimmen

De rechtbank heeft vrijdag besloten de schorsing van zijn voorlopige hechtenis op te heffen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag aan NU.nl. Er wordt niet bekendgemaakt of het slachtoffer opnieuw bedreigd is.

Naar verwachting zit de man vast tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt, wat nog voor de zomer zal zijn, aldus de woordvoerder. In totaal staan zeven personen, zes mannen en een vrouw, terecht in de zaak.

Het destijds 47-jarige slachtoffer belde in november 2016 aan bij een woning in Glimmen. Hij had weinig kleding aan en was mishandeld. Volgens het OM is de man voor vijfduizend euro afgeperst.

De verdachten zouden hebben gedreigd zijn vingers af te knippen en zijn No Surrender-tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Hij zou zwaargewond zijn geraakt door de mishandelingen. Toen het slachtoffer uit het ziekenhuis werd ontslagen, zou hij opnieuw zijn bedreigd.