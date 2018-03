Gewonden door stroomstoring Amsterdam, hinder in binnenstad

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de veiligheidsregio aan NU.nl. Een man heeft brandwonden, de andere persoon bevond zich ook nabij de vlam. Beiden waren aanspreekbaar. "Het leek mee te vallen", aldus een woordvoerder.

De stroomstoring ontstond toen bij werkzaamheden rond 10.30 uur een kabel op de Daniël Stalpertstraat werd geraakt. De man die de kabel heeft geraakt "stond nog na te trillen" maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

"Dit zorgde echter wel voor een soort kettingreactie in de kabels", meldt de woordvoerder. De steekvlam deed zich voor bij café Mulder op de Weteringschans. Het pand is ontruimd, evenals een nabijgelegen supermarkt.

Ontruimingen

Ook op twee andere plekken in de stad is enige tijd brand geweest, onder meer in elektrokasten in de Quellijnstraat en de Nieuwe Looiersstraat. Hierdoor moesten nabijgelegen woningen, een locatie van het Leger des Heils en een kinderdagverblijf ook ontruimd worden.

Het deel van de binnenstad met postcode 1070 tot en met 1075 ervaart hinder van de storing. Trams staan stil, verkeerslichten werken niet en het Rijksmuseum is ontruimd. De veiligheidsregio raadt mensen dan ook af naar het getroffen gebied te reizen.

Monteurs van netbeheerder Liander konden enige tijd niet in het stroomstation aan het Frederiksplein om dat te repareren, omdat er rook stond. De brandweer laat om 15.30 uur weten dat de komende uren vele huishoudens weer stroom zullen krijgen.

Kunstwerken

Volgens een woordvoerder van het Rijksmuseum zijn de kunstwerken niet in gevaar, omdat een noodaggregaat de veiligheid garandeert. De evacuatie verliep rustig, er waren op het moment van ontruiming 1.500 mensen aanwezig. ''Er is geen paniek.'' Wie een kaartje had maar door de ontruiming het museum moest verlaten, kan op vertoon van het ticket op een ander moment terugkomen. Het museum blijft de rest van de dag gesloten.

Ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam is getroffen door de stroomstoring. Het museum laat weten de hele dag dicht te blijven. Ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA), naast het Allard Pierson, zijn de hele dag niet te zien. Het museum is gelegen aan de Oude Turfmarkt in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Rokin.

Colleges die vrijdag gegeven zouden worden op de UvA-locatie op het Binnengasthuisstraat, zijn vooralsnog afgelast. Het gaat hier om geesteswetenschappen, laat een woordvoerder weten.

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn uitgerukt voor meerdere incidenten. "Mensen zitten vast in liften en er zijn een aantal andere meldingen binnengekomen waarvan het aannemelijk is dat ze te maken hebben met de storing."

Ook zijn extra agenten op de been, zoals gebruikelijk is bij grote stroomstoringen. Omdat de stoplichten in een deel van de stad niet werken, zijn verkeersregelaars op drukke kruispunten in gezet. "Het gaat wat stroperiger, maar er is geen sprake van een verkeersinfarct", meldt de veiligheidsregio.

Een groot deel van de trams staat stil als gevolg van de storing. Het gaat om de lijnen 3, 4, 7 en 9, 10, 14, 16 en 24. De rest van de trams hebben vertraging.

