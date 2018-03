Vervolging van Klaas Otto uitgesteld tot dinsdag om medisch onderzoek

Volgens De Leon is er door een psychiater een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS) geconstateerd. Otto was daarom vrijdag niet aanwezig in de rechtbank.

"Otto wil hier graag zitten en met u (rechter red.) spreken, maar wel met zijn volle verstand en niet dat hij hier zit en niet kan schakelen", aldus De Leon. Daarom moest er volgens de advocaat extra medisch onderzoek naar zijn cliënt plaatsvinden.

Rapport

De rechtbank gaat hierin mee en droeg het Openbaar Ministerie (OM) op een psychiater een rapport te laten opmaken over Otto's geestesgesteldheid.

De psychiater moet vaststellen of Otto geestesziek is en zo ja, of hij zó ziek is dat hij niet in staat is te snappen waarom en waarvoor hij wordt vervolgd. Ook moet de psychiater duidelijk maken of Otto in de rechtszaal kan verschijnen en in staat is zijn verdediging te voeren.

Het nadere onderzoek moet aanstaande maandag al af zijn, zodat de rechtbank dinsdag kan bepalen hoe het verder moet met het proces.

De psychiater die Otto heeft onderzocht, stelde twee rapportages op. Uit zijn laatste rapport werd duidelijk dat Otto weinig energie heeft, last heeft van zijn kortetermijngeheugen en lijdt aan een vorm van sociale deprivatie. Dat betekent dat hij nauwelijks in staat is om sociale contacten en interactie te onderhouden.

De bevindingen van een andere psychiater, waarop advocaat De Léon zijn betoog baseerde, moeten in het nieuwe onderzoek worden betrokken, aldus de rechtbank.

Onafhankelijkheid

Het Openbaar Ministerie (OM) twijfelde aan de onafhankelijkheid van de psychiater die Otto heeft onderzocht. Uit zijn rapport zou volgens de officier van justitie niet blijken dat Otto zijn vervolging niet snapt. "Hij snapt het donders goed", verduidelijkt de officier.

Ondanks de twijfel had de officier geen probleem met een medisch onderzoek als dat maar op korte termijn plaats zou vinden. Dat verzoek werd gehonoreerd.

Inhumaan

Zijn geestelijke gesteldheid is volgens zijn advocaat het gevolg van de "inhumane en vernederende omstandigheden waarin hij vastzit". De oprichter van motorclub No Surrender zit sinds zeven maanden vast onder een extra streng regime in het huis van bewaring in Vught. Otto werd daar naar overgeplaatst omdat hij werd verdacht van het willen plegen van een aanslag op de officier van justitie in zijn zaak, Greetje Bos.

Volgens zijn advocaat moet Otto zich in bijzijn van drie bewakers volledig ontkleden als hij op transport gaat om te controleren dat hij niks bij zich draagt. Hij mag alleen individueel luchten in een kooi in de gevangenis en daarnaast zouden mede-gedetineerden van zijn afdeling psychotisch en agressief zijn.

De 50-jarige Otto zit al ruim anderhalf jaar in voorarrest. De Brabander wordt onder meer verdacht van afpersing, bedreiging, mishandeling, brandstichting en witwassen.

Wraken

De rechtbank neemt het verzoek van De Leon in overweging en komt later met een beslissing. De Leon zegt nog niet te weten of hij de rechtbank zal wraken als zij niet beslissen tot een voorlopige schorsing van de zaak tegen zijn cliënt.

Met Otto staat medeverdachte Janus de V. terecht. Hij verkeert op vrije voeten en is vrijdag wel in de rechtbank in Rotterdam komen opdagen. De rechtbank vervolgt de zaak nu met zijn tenlastelegging.

De V. wordt verdacht van bedreiging en mishandeling van een man.

