Turkije blaast bezoek oud-minister aan Deventer af na overleg met Nederland

De timing van het bezoek van Fatma Sahin, een prominent lid van de partij van president Erdogan, was erg ongelukkig, stellen ingewijden in de krant.

Komend weekend is het precies een jaar geleden dat een diplomatieke rel uitbrak tussen Turkije en Nederland omdat een Turkse minister toch naar Rotterdam reisde, ook al had Nederland duidelijk gemaakt dat ze niet welkom was. Bovendien is het, net als toen, verkiezingstijd.

De betrekkingen tussen Turkije en Nederland zijn nog altijd zo verstoord dat ze geen ambassadeur hebben in elkaars hoofdstad. Op lager niveau onderhouden Ankara en Den Haag echter wel degelijk contact, en bespreken ze bijvoorbeeld reisplannen als die van Sahin, aldus Buitenlandse Zaken. Ook over veiligheid en migratie wordt nog gewoon gesproken.

Sahin zou zaterdagavond spreken in de Centrum Moskee in Deventer. Ze was een van de voorgangers van Fatma Kaya als minister van Gezin en leidde in het verleden de vrouwenafdeling van Erdogans AK-partij. Volgens Turks-Nederlandse media zou ze op de bijeenkomst in Deventer de rol van de vrouw in de bestrijding van terrorisme bespreken.

De Turkse regering ziet ook de Gülenbeweging als terroristische organisatie. De onmin tussen Erdogan-aanhangers en Gülenisten leidde sinds de mislukte staatsgreep van bijna twee jaar geleden ook in Nederland tot spanningen in de Turkse gemeenschap, tot ongenoegen van de Nederlandse regering.

