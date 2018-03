Wrakingsverzoek in proces Naoufal F. afgewezen, zaak gaat door

De voortzetting van de zaak is vrijdag om 9.30 uur in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, maakte de rechtbank donderdagavond bekend.

Advocaat Inez Weski wraakte woensdag in de strafzaak tegen Naoufal 'Noffel' F. de rechtbank. De raadsvrouw deed dit kort nadat de rechtbank na urenlang beraad haar verzoek had afgewezen de strafzaak tegen haar cliënt aan te houden.

F. (38) wordt vervolgd voor witwassen en paspoortfraude, maar justitie ziet hem vooral als de man die opdracht gaf voor de moordpoging op Peter 'Pjotr' R. in Diemen in november 2015.

Versleutelde e-mails

Bevestiging van die rol zegt justitie te hebben gevonden in versleutelde e-mails die de vorig jaar al veroordeelde daders en hun opdrachtgever uitwisselden. De berichten werden inzichtelijk nadat NFI-onderzoekers de beveiliging van twee gebruikte PGP-telefoons en van in Canada geplaatste servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom kraakten.

Weski had eerder op de dag aangegeven haar cliënt niet goed te kunnen verdedigen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) ''geen toetsbaar en controleerbaar inzicht'' heeft gegeven in de selectie van belastende gegevens die zijn gebruikt na de inbeslagname van de servers.

Ennetcom-data

In de streng beveiligde gerechtsbunker in Osdorp vroeg zij daarnaast extra tijd voor meer onderzoek naar de Ennetcom-data, die een sleutelrol spelen in de bewijsvoering tegen F. Die was nodig, vond ze. ''Anders is de verdediging toeschouwer bij zijn eigen proces."

Het OM noemde haar kritiek een ''doelbewuste verkeerde voorstelling van zaken" en ook de rechtbank vond ''dat de verdediging geen concrete aanknopingspunten heeft ingebracht, die nopen tot een nadere controle van de data".

Weski zei daarop ''niet anders te kunnen", dan de rechtbank te wraken. Zij noemde de beslissing van de rechtbank ''onbegrijpelijk en bevooroordeeld" en vond dat haar cliënt ''onaanvaardbaar" wordt benadeeld. ''U heeft uw oordeel al klaar", sprak ze boos.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!