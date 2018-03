Jaar jeugddetentie en -tbs voor jongen (14) uit Katlijk die ouders doodstak

De rechtbank in Leeuwarden sprak donderdag het vonnis uit. De uitspraak komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens de rechtbank is er juridisch gezien sprake van een dubbele moord, omdat de jongen al geruime tijd van plan was om zijn vader (63) en moeder (62) te vermoorden. Hij had messen geslepen en een vluchtplan gemaakt.

De jongen stak zijn ouders op 25 september op de overloop van hun woning in de hals, nadat hij anderhalf uur met een mes in de hand had zitten wachten. Hij wilde na zijn daad ook zelfmoord plegen. Uit psychologisch onderzoek is naar voren gekomen dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Hulpverleningsinstanties

Het echtpaar werd dood gevonden in hun woonboerderij in Katlijk, een dorp met circa zeshonderd inwoners. De zoon die hen neerstak was de jongste van drie kinderen. Het gezin was niet in beeld bij hulpverleningsinstanties.