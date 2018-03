Bijzonder warm weekend met regen en bewolking verwacht

In het noorden zal de maximumtemperatuur stijgen tot zo'n 13 graden. In Limburg en Noord-Brabant kan de 16 graden gehaald worden. Dat terwijl de gebruikelijke temperatuur deze tijd van het jaar zo rond de 8 tot 9 graden is.

Ondanks de hoge temperaturen blijft het wel bewolkt dit weekend. De zon zal zich slechts enkele keren laten zien. Ook moet er rekening gehouden worden met regen zo nu en dan op zaterdag en zondag.

Dat zal echter geen grote invloed hebben op de gevoelstemperatuur.

Contrast

Het contrast is groot met het vorige weekend toen veel mensen nog konden schaatsen op natuurijs. Kort daarna steeg de temperatuur vrij snel en moesten politie- en brandweerkorpsen meerdere keren waarschuwen voor de slechte staat van het ijs.

Met de warmte van dit weekend is er nog geen sprake van recordtemperaturen. Daarvoor is het verschil nog te groot. Op 10 maart 2014 werd in Deelen 20,0 graden gemeten. Het record voor 11 maart staat op 17,5 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 9°C 1°C ZW 4 Zaterdag 15°C 6°C ZO 3 Zondag 14°C 8°C ZO 4 Maandag 12°C 6°C Z 4 Dinsdag 9°C 6°C W 5

