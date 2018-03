Gewonde na meerdere explosies en brand bij loods in Hoeven

Waardoor de ontploffingen zijn veroorzaakt is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Even na middernacht ontstond het vuur op een terrein met zowel woonhuizen als bedrijfspanden. "We hebben snel opgeschaald om voldoende personeel te hebben en genoeg water te winnen", aldus de woordvoerder.

"Daarnaast is een ambulance ter plaatse om een persoon te behandelen voor zijn brandwonden", meldt de woordvoerder die nog niet kan zeggen of de persoon in de loods aanwezig was tijdens de brand. "De persoon heeft in ieder geval wel met het vuur te maken"

"We hebben het vuur onder controle maar het zal nog wel even duren voor het sein brand meester wordt gegeven", aldus de woordvoerder.

