Opnieuw achttien jaar cel voor doodsteken ex bij basisschool Amsterdam

Het gerechtshof acht bewezen dat de man met een groot keukenmes op haar heeft ingestoken tot ze overleed aan haar verwondingen.

De man heeft altijd ontkend de dader te zijn geweest, maar het hof "volgt hem daarin niet". In het vonnis is te lezen dat hij voldeed aan het signalement en na het incident met vol gas is weggereden in een auto. Ook heeft de man zijn jas na de steekpartij weggegooid en een groot gat in zijn broek hebben geknipt, volgens het hof om zich te ontdoen van bewijs.

"Daarbij komt nog dat de verdachte zijn zus in een telefoongesprek om vergeving heeft gevraagd."

Verbroken relatie

De man wilde de verbroken relatie met de vrouw hervatten en dreigde meerdere keren haar "dood te maken" als ze niet bij hem terug zou komen. Het hof vindt daarom dat voorbedachte raad bewezen is.

Het wordt hem aangerekend dat hij de moeder van zijn eigen kinderen, waarvan de jongste slechts vier jaar oud was, heeft gedood. "Dat getuigt van een ongekende hardheid en gewetenloosheid".

De oplegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie en volgt het oordeel van de rechtbank.