In Chili aangehouden crimineel mag worden uitgeleverd aan Nederland

Binnen twee maanden zal de overdracht plaatsvinden, maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. De man wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en voorbereiden van internationale drugshandel.

In oktober van vorig jaar heeft de Chileense politie op verzoek van het OM R. in een parkeergarage in de Chileense hoofdstad Santiago aangehouden.

De rechtbank besloot in januari al dat de man uitgeleverd mocht worden aan Nederland, maar een beroep werd ingesteld. Nu het hooggerechtshof tot hetzelfde oordeel komt, is de uitlevering definitief.

Miljoenenvondst

Het OM meldde eerder al dat de man in verband wordt gebracht met de vondst van bijna 1,5 miljoen euro in een pand in Amsterdam in 2016. Wat de precieze rol is van R. moet nog worden onderzocht.

In een groot onderzoek naar witwassen deed de recherche in juli 2016 invallen op meerdere locaties. In een pand in Amsterdam werd 1,46 miljoen euro contant geld aangetroffen. Ook vond de politie automatische vuurwapens en horloges die vermoedelijk "vele honderdduizenden euro's vertegenwoordigen".

