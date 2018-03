RIVM adviseert omwonenden Chemours Dordrecht niet te vaak uit tuin te eten

Het advies om niet te vaak zelf verbouwde gewassen te eten, geldt voor mensen die binnen een straal van een kilometer rond de fabriek wonen. De concentraties van de schadelijke stoffen in de onderzochte moestuinen zijn wel bijzonder laag.

Wie de rest van zijn leven alleen nog groenten uit deze tuinen zou eten, zal er volgens de zogeheten gezondheidskundige modellen niets aan overhouden. In principe is het verder veilig om gewassen uit de moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht te eten, oordeelt het RIVM.

Maar omwonenden van Chemours en voorganger DuPont zijn ook via de lucht en het drinkwater blootgesteld aan GenX en daarvoor aan het mogelijk kankerverwekkende PFOA. Daarbij opgeteld leidt het veel eten van groenten uit de moestuinen wel tot overschrijding van de waarden die het RIVM als veilig beschouwt.

Gemeenten

De Drechtsteden, een samenwerkingsverband van gemeenten, laten weten dat ze geschrokken zijn van de uitkomsten van het onderzoek. 'Inwoners die, soms jarenlang, gezond en biologisch bezig zijn met het verbouwen van hun eigen groente, krijgen ongewenst mogelijk deze stoffen binnen'', reageren de gemeenten.

''We vinden dat deze stoffen niet thuishoren in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel. Het is aan de veroorzaker om dit op te lossen en de consequenties van hun handelen te dragen.''

Verontreiniging

Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stelden DuPont en Chemours onlangs aansprakelijk voor alle schade die voortkomt uit verontreiniging van bodem en oppervlaktewater. DuPont gebruikte tot 2012 PFOA voor de productie van teflon. De stof is mogelijk kankerverwekkend. Dat geldt volgens het RIVM ook voor het vervangende GenX.

