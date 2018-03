Rioolwater Amsterdam bevat hoogste concentratie xtc-resten van Europa

De organisatie verricht dit soort onderzoek al sinds 2011. Sinds dat jaar zijn zeven metingen gedaan, de laatste vorig jaar.

Uit die laatste analyse blijkt dat de hoeveelheid cocaïneresten in het rioolwater het hoogst is in West- en Zuid-Europese steden en dan vooral in België, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Zeer laag tot verwaarloosbaar zijn de gevonden cocaïneresten in de meeste Oost-Europese steden, aldus de Europese organisatie.

Volgens het Trimbos Instituut laten de verschillende peiljaren voor de Nederlandse steden een grillig patroon zien als het gaat om cocaïne en amfetamine. Wel is sinds 2011 een duidelijke toename te zien van xtc-resten in het afvalwater van Amsterdam en Eindhoven.

Dumping

De gegevens zijn lastig te duiden, zegt het instituut. Zo maken de analyses voor amfetamine en xtc doorgaans geen onderscheid tussen lozingen en menselijke consumptie.

Zo blijkt uit het onderzoek dat Eindhoven hoog scoort met restanten van cocaïne en amfetamine. Omdat de stad in een gebied ligt waar veel xtc en amfetamine wordt geproduceerd, kunnen de hoge uitkomsten mogelijk verklaard worden door dumpingen.

''Voor Amsterdam kan ook niet uitgesloten worden dat de hoge waarde in 2017 met een dumping te maken heeft", aldus het Trimbos-instituut.