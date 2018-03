Kluiskraak Rabobank professioneel voorbereid en uitgevoerd

"Het heeft alle schijn van een klassieke kraak, die professioneel is uitgevoerd. Dit doe je niet zomaar eventjes als gelegenheidsdief. Het is voorbereid en nauwgezet uitgevoerd", aldus de woordvoerder.

Maandagmiddag werd ontdekt dat de kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De politie heeft een vermoeden hoe de daders zijn binnengekomen, maar wil daar nog niet meer over zeggen. "Allerlei scenario's zijn nog mogelijk, we houden ook rekening met hulp van binnenuit."

Over de buit en het aantal gedupeerden is nog niks bekend. Volgens de politie telt de kelder meer dan honderd kluisjes. De Rabobank is bezig met de inventarisatie van de schade en het aantal getroffen klanten.

Tijdelijk bewaking

De politie heeft na de ontdekking bij het bankgebouw tijdelijk bewaking ingesteld. Dinsdag is technisch onderzoek gedaan. De politie zoekt getuigen die de dagen ervoor iets opvallends hebben gezien bij het filiaal aan de Kade.

Het bankfiliaal is woensdag nog gesloten.

