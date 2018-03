Code geel door dichte mist en gladheid in noordoosten opgeheven

Eerder op woensdagochtend kondigde het KNMI code geel af in Friesland, Overijssel, Gelderland, Groningen en Drenthe. Kort na de ochtendspits trok de mist al weg uit Friesland, Overijssel en Gelderland.

Om 11.00 uur was in Drenthe en Groningen nog code geel actief. Door lage grondtemperaturen duurde het daar langer tot de mist wegtrok. De temperaturen zijn inmiddels weer boven het vriespunt uitgekomen, waardoor de gladheid snel verdwijnt.

De vliegbasis Twente liet om 6.00 uur weten dat het zichtsveld daar nog geen 35 meter is door de mist. Op andere plaatsen kan er nog geen vijftig meter vooruit worden gekeken volgens Weerplaza.

Salland-Twentetunnel

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat er al een ongeluk is gebeurd bij de Salland-Twentetunnel. Daar zijn woensdagochtend een personenauto en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een 31-jarige man uit Nijverdal is om het leven gekomen. De politie onderzoekt nog of de mist de oorzaak was van het ongeluk.

Door het ongeluk was de N35 Almelo richting Zwolle afgesloten tot 11.30 uur voor berging en ongevalsonderzoek.

Zuid- en West-Nederland

In het zuiden en het westen van het land is geen sprake van mist of gladde wegen. De temperatuur is in die delen van het land de hele nacht boven het vriespunt gebleven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!