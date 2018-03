Doodsoorzaak 17-jarige Orlando uit Rotterdam nog steeds onduidelijk

De politie heeft het lichaam van Orlando Boldewijn inmiddels vrijgegeven.

De zeventienjarige Rotterdamse jongen kwam zondag 18 februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Zijn lichaam werd ruim een week later in het water gevonden in de Haagse wijk Ypenburg. Hij had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis.

Tips

De politie, die zeventig tips ontving, vraagt zich nog altijd af hoe Orlando in het water belandde in het water van het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Het programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

