Ruzie tussen stroomleveranciers blijkt oorzaak storing luchtalarm

Dat verklaart het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), dat het luchtalarm beheert, dinsdagmiddag op Twitter.

Tijdens de maandelijkse test van de luchtalarmen gingen maandag om 12.00 uur de sirenes in dertien veiligheidsregio's niet af. Die storing is het gevolg van problemen met het Europese stroomnetwerk.

Achterlopende klokken

Dinsdag meldde Europese netbeheerder ENTSO-E een ruzie tussen de netbeheerders in Servië en Kosovo. Die landen proberen elkaar onder druk te zetten door niet de afgesproken hoeveelheid stroom aan het Europese net te leveren. ENTSO-E zegt in zijn verklaring dat er niet alleen technisch maar ook een politiek probleem is, dat "snel moet worden opgelost".

Omdat Servië en Kosovo niet de afgesproken hoeveelheid stroom leveren, loopt het hoogspanningsnet niet precies op 50 hertz. Dat is te merken aan sommige digitale klokken die op netstroom werken, zoals klokken op magnetrons.

Zes minuten

Klokken kunnen tot zes minuten achterlopen, omdat ze de tijd bijhouden aan de hand van de frequentie van de wisselstroom van het stroomnet. Als die frequentie niet goed loopt, dan gaan de klokken ook achterlopen.

"Er zijn strakke afspraken over het hoogspanningsnet in Europa. Het kan niet zo zijn dat landen hun conflicten afwentelen op dat net. Hier moet zo snel mogelijk een einde aan komen", zei Nederlandse netbeheerder TenneT dinsdag over de situatie.

De netbeheerder verzekert dat het probleem niet voor een grote stroomstoring zal zorgen. "Dan grijpen de Europese netbeheerders meteen in."

