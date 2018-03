Man (44) vast na dreiging met messen op schoolplein Alphen aan den Rijn

De man is door enkele leerlingen van het schoolplein gejaagd, meldt de politie dinsdag. Er zijn geen gewonden gevallen.

De man kon even later worden opgepakt. Het is een bekende van de politie die al in het hulpverleningstraject zit, laten de agenten weten. Twee messen zijn in beslag genomen.

De man zit nog vast. "Er wordt onderzocht of er andere zorgtrajecten mogelijk zijn. De school zorgt voor opvang en nazorg van scholieren."