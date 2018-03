Meer dan dertig abri's met homoposter Suitsupply ingegooid

Dat heeft CEO Fokke de Jong van Suitsupply dinsdag gemeld aan NU.nl. De posters werden eind vorige week op vijfduizend plaatsen in Nederland opgehangen. De vernielingen vonden door het hele land plaats.

Eerder verloor Suitsupply al meer dan tienduizend volgers op sociale media toen de campagne online werd gelanceerd. De campagne bestaat uit een aantal afbeeldingen waarop twee mannen te zien zijn. Op één foto zoenen twee mannen elkaar; op de andere raakt een man in een pak een man in een strak kort zwembroekje liefkozend aan.

De foto's zijn de afgelopen weken opgehangen in bijna honderd winkels in 22 landen waar Suitsupply actief is. Alleen in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten worden de posters niet verspreid.

Kinderen uitleggen

"We hadden best heftige reacties verwacht", stelt de Jong. "Maar niet in deze mate. En zeker niet in Nederland."

Suitsupply wil met haar campagnes naar eigen zeggen de aantrekkingskracht tussen mensen uitlichten "omdat dat een belangrijk onderdeel is van mode. Het is niet raar dat we ook intieme aantrekkingskracht tussen homoseksuele mannen uitlichten, hoewel dat inderdaad niet heel gangbaar is in mainstream reclameuitingen."

Ook via de mail ontving Suitsupply de afgelopen dagen vele honderden klachten en verwensingen. "Veel mensen vragen ons hoe ze deze posters aan hun kinderen moeten uitleggen", vertelt De Jong. "Dat zijn vragen die we nooit krijgen als we een erotisch geladen poster met een man en een vrouw gebruiken."

Nieuwe klanten

De oprichter van de modeketen beklemtoont overigens ook veel positieve reacties te hebben ontvangen. "We merken dat dankzij deze campagne een hele nieuwe groep klanten ons ontdekt", zegt hij. "Dat merken en horen we ook in onze winkels. Maar ik snap dat de negatieve commentaren meer tot de verbeelding spreken."

In Nederland krijgt de keten alleen maar klachten over het homoseksuele aspect van de campagne. In andere landen worden ook kritiek geuit op het feit dat het een interraciale zoen tussen twee mannen betreft. "Er zijn in sommige landen daadwerkelijk mensen die hun bestelde pakken niet meer op komen halen", vertelt De Jong.

De posters zijn nog een paar dagen op de billboards en abri's te zien; de campagne zelf loopt het hele voorjaar. "De slogan luidt 'find your own perfect fit’, niet alleen als het om kleren gaat, maar ook in het leven zelf", aldus De Jong. "Ik kan me zomaar voorstellen dat we rond dat thema nog veel meer campagnes kunnen verzinnen waar niet iedereen het mee eens zal zijn."

Acceptatie

Tanja Ineke, voorzitter van het COC Nederland, zegt dat het vernielen van de posters weer aantoont dat "de acceptatie te wensen overlaat".

JCDecaux, het bedrijf dat de reclameborden en abri's met de posters van Suitsupply beheert en exploiteert, doet geen uitspraken over het totaal aantal abri's en billboards dat is vernietigd. "Als mensen het niet eens zijn met een campagne, kunnen zij naar de Reclame Code Commissie stappen", stelt een woordvoerder. "Dat zien wij liever dan dat mensen een steen pakken zoals nu gebeurt."

De Reclame Code Commissie laat desgevraagd weten "inderdaad een aantal klachten" over de campagne te hebben gehad. Over het exacte aantal doet de RCC geen uitspraken. De klachten worden binnen twee tot zes weken behandeld.

