Autodiefstallen tussen 2010 en 2017 sterk afgenomen

In 2017 werden er 8.670 personenauto’s gestolen tegenover 14.450 in 2010. Die daling is iets groter dan bij alle vormen van diefstal. Ook werden er minder spullen gestolen uit auto’s in deze periode: er was een daling te zien van 47 procent. Dit meldt het CBS woensdagochtend.

Niet alleen het aantal autodiefstallen nam af; ook het aantal opgeloste autodiefstallen is in de afgelopen jaren minder geworden. Het percentage autodiefstallen waarbij de politie op zijn minst één verdachte in het oog had is gedaald van 11 procent in 2011 naar 8 procent in 2015. In de afgelopen twee jaar werd er bij minder dan drie procent van de diefstallen een verdachte gevonden.

Met name in de vier grote steden en Zuid-Limburg werden er veel auto’s gestolen tussen 2015 en 2017. In Valkenburg werden er bijvoorbeeld al zeven van de duizend auto’s gestolen, tegenover het landelijke gemiddelde van 1,24. Ook Arnhem en Nijmegen staan in de top 10, met meer dan vier gestolen auto’s per duizend.