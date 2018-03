Verdachte (17) aangehouden na bedreiging bij school Spijkenisse

De reden voor de dreiging is nog onbekend en de aangehouden verdachte is geen leerling van de school.

De school in kwestie is het MY College. De politie meldt op Twitter dat de leerlingen inmiddels veilig naar huis kunnen en dat agenten nog rijdend toezicht houden.

De school was niet afgezet, maar agenten waren ter plaatse 'voor de zekerheid'. RTV Rijnmond meldt dat leraren het schoolplein in de gaten hielden om te zien wie het terrein betraden of verlieten. De lessen gingen gewoon door, aldus de politie.

