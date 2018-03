AIVD waarschuwt voor toename digitale aanvallen binnen EU

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD dat dinsdag is gepresenteerd.

De geheime dienst stelde in 2017 digitale inbraken vast bij Europese multinationals en bij onderzoeksinstellingen op de gebieden van energie, technologie en chemie. Deze instellingen hebben ook banden met Nederland of Nederlandse vestigingen.

Indringers hebben ook vele terabytes aan vertrouwelijke gegevens gestolen waardoor dit soort aanvallen leidt tot economische schade, aldus de AIVD. Deze aanvallen worden ook steeds ingewikkelder en moeilijker te voorkomen.

Nederland is en blijft een interessant doelwit, onder meer vanwege de tijdelijke zitting van Nederland in de VN-Veiligheidsraad in 2018 en het lidmaatschap van de EU en de NAVO. De geheime dienst wijst op Russische en Chinese interesse in Nederland op het gebied van economie, wetenschap, politiek en defensie.

Contactpersonen

Naast deze 'digitale spionage', spreekt de AIVD ook van (pogingen tot) het rekruteren van contactpersonen. Personen van interesse worden via sociale media, zoals LinkedIn. Deze personen worden gebruikt om informatie van te krijgen, soms tegen betaling.

Door middel van digitale middelen proberen staten ook politieke besluiten of publieke beeldvorming in andere landen beïnvloeden. De AIVD noemt dat deze 'digitale sabotage' gevaarlijk is voor de economie in Nederland en Europa.

Jihadisten

Verder wijst de AIVD opnieuw op de jihadistische dreiging van strijders en hun aanhang, die (willen) terugkeren naar Nederland nu het IS-kalifaat nagenoeg verslagen is. Naar schatting waren er eind 2017 nog 185 Nederlanders in Syrië en Irak.

Daarnaast zijn daar minstens 175 'Nederlandse' minderjarigen. Het merendeel is daar geboren en jonger dan vier jaar. Een op de tien kinderen is ouder dan negen jaar. De AIVD houdt er rekening mee dat zij al een IS-training hebben ondergaan.

