Politiemol Mark M. kreeg terecht strafontslag

Mark M. werd vorige maand veroordeeld tot vijf jaar celstraf, onder meer voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen. M. had eerder al beroep ingesteld tegen zijn strafontslag.

De korpschef had in zijn besluit drie gedragingen opgenomen die zijn te bestempelen als plichtsverzuim. Dat waren het vaak raadplegen van de politiesystemen naar informatie waarmee hij vanuit zijn functie geen betrokkenheid had, het kopiëren en exporteren van deze gegevens en het naar buiten brengen van deze bestanden.

Deze gedragingen leveren al zeer ernstig plichtsverzuim op, waarbij strafontslag op zijn plaats is, aldus de rechtbank. M. heeft dit gedrag tijdens de zitting in december niet weersproken, zodat de bestuursrechter aanneemt dat hij dit ook echt heeft gedaan.

Mark M. en het Openbaar Ministerie gaan allebei in hoger beroep tegen de veroordeling van vijf jaar cel.

Opgepakt

M. werd in 2015 opgepakt. Hij was tegen de lamp gelopen toen de politie talloze documenten met politiegegevens vond bij een frauderende autohandelaar in Oirschot. Volgens het OM heeft M. zijn criminele activiteiten uitgevoerd in een periode van ruim 3,5 jaar die duurde van januari 2012 tot september 2015.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!