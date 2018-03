'Taxichauffeurs dreigen Nederlands hoofdkantoor Uber aan te vallen'

De chauffeurs zijn boos omdat ze vinden dat Uber op oneerlijke wijze concurreert met de 'gewone' taxidienst. De chatgroep telt ongeveer driehonderd leden.

''We zijn op de hoogte van de oproep. We onderzoeken nu of het klopt en van wie de oproep afkomstig is'', zegt een politiewoordvoerder na een bericht in het AD. ''Mogelijk is er sprake van meerdere strafbare feiten.''

Bij Uber weten ze ook van het bestaan de oproep. ''Wij zijn gewezen op deze oproep en staan in nauw contact met de politie in Amsterdam'', laat het bedrijf weten.

