KNMI waarschuwt voor gladheid op zaterdagavond en zondagochtend

Aan het einde van de avond zal er een neerslaggebied van het zuidwesten richting het noordoosten over Nederland trekken. De neerslag kan vallen in de vorm van sneeuw, maar is er ook kans op regen en ijzel.

In het zuiden kan gladheid ontstaan door regen die op een koude ondergrond valt, terwijl meer richting het noorden ijzel de boosdoener is. Eventuele sneeuw zal vooral in het oosten en noordoosten vallen.

Rijkswaterstaat geeft ook extra waarschuwingen uit voor het verkeer. "Het zijn misschien de laatste stuiptrekkingen van de winter, maar het is toch uitkijken'', zegt een woordvoerster.

Zondag overdag zet de dooi hard in en komen de temperaturen ver boven het vriespunt uit. Wel kan het dan vroeg in de ochtend nog even glad zijn. Later op de dag zal de zon zich meer laten zien en kunnen de temperaturen oplopen naar maximaal 9 graden. Verschillende diensten hebben dan ook aangegeven dat het niet verstandig meer is om het ijs nog te op te gaan.

Na zondag breekt er een periode aan waarin de temperaturen 's nachts ook weer een eind boven het vriespunt liggen. De kans op regen neemt verder toe en het wordt overdag gemiddeld een graad of 10.