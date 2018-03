Deel Amsterdam zonder drinkwater na gesprongen waterleiding

Niet alleen woningen in de buurt zitten tijdelijk zonder water, ook in Amsterdam-Noord komt er even niets of minder uit de kraan, meldt waterbedrijf Waternet. Ondertussen is het lek gedicht en wordt er gewerkt aan het herstel van het drinkwaternetwerk.

Door het lek is een deel van een kademuur aan het begin van de Nassaukade ingestort. Het water liep lange tijd uit het lek de gracht in. Over de oorzaak van de leidingbreuk is niets bekend.

Door de inzakking is ook een deel van de stoep weggeslagen inclusief een fietsenrek met fietsen. De politie heeft een deel van de kade afgezet.