'Man die onthoofde pop plaatste in Amsterdam is pro-Zwarte Piet-activist'

Het gaat om Hugo Kuijper, meldt Het Parool vrijdag. De man viel vorig jaar, verkleed als Zwarte Piet, een basisschool in Utrecht binnen.

Ook verstoorde hij een week later een vergadering van de gemeenteraad in Amsterdam en zou hij hebben aangebeld bij Sylvana Simons. Simons was er op dat moment niet, maar de actie zou wel zijn gefilmd en vervolgens, inclusief haar adres en kadastrale documenten, online zijn gezet.

De man, die eerder medeorganisator was bij actiegroep Pegida, zei eerder al in een interview met de Volkskrant "geen racist" te zijn. De politie meldde na zijn aanhouding voor het incident bij de moskee dat de man gedreven wordt door ideologische motieven.

De onthoofde pop werd in januari aangetroffen bij de moskee. Op een briefje stond: "De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan".

