Medewerker op non-actief om misbruik politiesystemen

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie heeft de zaak in onderzoek.

In afwachting van de uitkomsten is de medewerker donderdag buiten functie gesteld en is hem de toegang tot politiebureaus ontzegd, aldus de politie, die verder niets meldt over zijn identiteit.

Het is niet de eerste keer dat een agent wordt betrapt op het onrechtmatige gebruik van het vertrouwelijke politiesysteem.

Maandag 19 februari werd vermeend politiemol Mark M. nog veroordeeld tot vijf jaar cel voor corruptie omdat hij voor geld vetrouwelijke politie-informatie zou hebben verkocht aan criminelen. De 31-jarige man uit Weert ontkent dit en is in hoger beroep gegaan.

Vorig jaar november werd voormalig hoofdagent Amine A. veroordeeld tot vier jaar cel omdat hij in 2016 informatie over hennepkwekerijen uit de politiesystemen had gehaald en doorverkocht aan zijn vriend Yassine H. Ook A. is hier tegen in beroep gegaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!