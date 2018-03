Ook OM in beroep tegen gedeeltelijke vrijspraak 'politiemol' Mark M.

Hij werd vrijgesproken van de verdenking passieve ambtelijke omkoping voor het onderdeel 'het aannemen van geld’. Het OM is het daar niet mee eens.

M. zelf had ook al hoger beroep aangetekend. De 31-jarige man uit Weert werd half februari veroordeeld omdat hij 28.521 keer in de politiesystemen gegevens had opgezocht en doorgespeeld over politieonderzoeken.

Hij kreeg bovendien meldingen als er nieuwe informatie over personen of onderwerpen kwam. Die informatie was niet voor hem bedoeld. Hij heeft bekend dat hij in de systemen heeft gezocht, maar heeft altijd ontkend dat hij geld kreeg voor zijn informatie.

Hij werd opgepakt in 2015. M. was tegen de lamp gelopen toen de politie talloze documenten met politiegegevens vond bij een frauderende autohandelaar in Oirschot.

