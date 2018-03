Opnieuw grote brand in natuurgebied Deurnese Peel

De brand is lastig te bestrijden en woedt vrijdagochtend nog steeds.

Volgens een brandweerwoordvoerder staat een groot oppervlakte van het moerasgebied in brand en beelden op internet tonen metershoge vlammen.

De brandweer is met bijna vijftig man aanwezig maar kan weinig doen omdat de brand moeilijk bereikbaar is. "Het is slecht te betreden en gevaarlijk." De vrees bestaat dat brandweerlieden niet veel meer kunnen doen dan controleren.

Dinsdagavond was er ook brand ontstaan in de Deurnese Peel en die was na twee dagen juist gedoofd. Bij de eerste brand ging de brandweer uit van menselijk handelen. Over de oorzaak van de nieuwe brand is nog niks bekend maar de woordvoerder noemde het wel heel toevallig.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!