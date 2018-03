Brand in natuurgebied Deurnese Peel gedoofd

In de omgeving kan daarom nog wel enige rookoverlast bestaan, laat de gemeente Deurne weten. Donderdagmiddag heeft een politiehelikopter luchtbeelden gemaakt die aantonen dat er geen brand meer is in het gebied.

De brand in de Deurnese Peel is dinsdagavond ontstaan tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg, vermoedelijk door menselijk handelen. De brandweer was machteloos omdat de plek onbereikbaar is. Om dezelfde reden is nog geen inschatting te maken van de grootte van het gebied dat verbrand is.

Vorig jaar woedde in het natuurgebied wekenlang een veenbrand. Deze keer ging het om een bovengrondse brand waarbij vooral het pijpenstrootje (een grassoort), varens en boomstammen zijn getroffen. In het gebied staan weinig bijzondere plantensoorten. Boswachters denken dat de meeste dieren genoeg tijd hebben gehad om te vluchten.