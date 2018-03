Vrieskou leidt tot overlast op de weg, Utrechtsebaan na uren weer open

Volg de laatste ontwikkelingen over kou in ons liveblog

Het water kwam daardoor "met bakken naar beneden", liet Rijkswaterstaat weten. Vanwege de ijzige kou was er sprake van ijsvorming op de weg. Aan het viaduct hingen ijspegels. Vermoedelijk was de leiding gesprongen door de kou, maar dat moet nog blijken uit onderzoek.

Door de vorst is er nog steeds sprake van vertraging bij de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Slechts een van de drie rijstroken is daar beschikbaar voor vorstschade aan het wegdek. Aanvankelijk werd gedacht dat de brug rond 8.00 uur weer volledig beschikbaar zou zijn. Die verwachting is bijgesteld naar 12.00 uur 's middags.

En bij de Schipholtunnel op de A4 richting Den Haag is er sprake van ijsvorming. Twee rijstroken zijn daardoor afgesloten, meldt de VID. Rond 10.00 uur stond er zo'n 4 kilometer file voor de tunnel.

Koude nacht

Woensdagnacht was het de koudste nacht van het afgelopen half jaar, meldt Weeronline. Naar verwachting houdt de extreme kou de hele ochtend aan.

Weerplaza meldt dat de gevoelstemperatuur in de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden af en toe zelfs onder de -20 graden ligt. Donderdagmiddag wordt het iets warmer met tot 0 graden in het zuiden en tot -3 graden in het noorden.

Volgens Weerplaza kunnen liefhebbers in het midden, oosten en noorden van het land nog tot en met zaterdag schaatsen op natuurijs. Zondag zet in het hele land de dooi door.

Bekijk hier de actuele situatie op de weg.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!