Sportcomplex Geleen ontruimd vanwege ongeluk met gevaarlijke stoffen

Het lek was in een technische ruimte van de schaatsbaan die deel uitmaakt van het complex. Ongeveer zestig mensen werden elders in sportcentrum Glanerbrook opgevangen.

Ze konden niet naar huis omdat ze niet bij hun kleding konden. Aan het eind van de middag konden ze zich weer aankleden en naar huis, zei de brandweer.

Buiten het complex heeft de brandweer geen ammoniak in de lucht gemeten. Niemand is gewond geraakt. De oorzaak van het lek is nog niet bekend.