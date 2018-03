'Vermeende IS-strijder kwam Nederland binnen met blanco paspoort'

De krant wist eerder al te achterhalen dat de Syriër met valse papieren ons land was binnengekomen. Dat blijkt volgens de Volkskrant een gestolen blanco paspoort te zijn.

Een blanco paspoort bevat alle kenmerken van een regulier identificatiedocument, alleen kunnen de persoonlijke gegevens naar believen worden ingevuld.

De Syrier bevestigde eerder al in interviews met Nieuwsuur en de Volkskrant dat hij met valse documenten naar Nederland is afgereisd. De man die zichzelf Aziz noemt, reageerde op de ophef die was ontstaan rond zijn persoon.

Herkend

De Syriër werd vorig jaar herkend als IS-strijder door activisten van de groep 'Raqqa is being slaughtered silently' tijdens het debat. Zelf ontkent hij ooit gevochten te hebben voor Islamitische Staat (IS) in de Syrische burgeroorlog.

De man zegt in de interviews dat hij in 2011 ondergedoken zat bij Ahrar al-Sham, een andere radicale rebellengroepering in Syrië. In 2014 zou hij in Nederland zijn aangekomen.

Een woordvoerder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op de kwestie in te kunnen gaan.