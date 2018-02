Sneeuw zorgt ondanks vakantie voor zware ochtendspits

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weerinstituut waarschuwt dat het in het hele land, met uitzondering van het zuiden, plaatselijk glad kan zijn door sneeuwresten of lichte sneeuwval. De sneeuw houdt in de ochtend aan, maar in de loop van de dag wordt het overal droog en gaat de zon schijnen.

Vooral rond Amsterdam was het erg druk door meerdere ongevallen op de A4 en de A1. Deze ongevallen worden veroorzaakt door de gladheid. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) is de drukte rond Amsterdam om 9.30 nog steeds niet helemaal verholpen en moet er nog rekening worden gehouden met gladheid.

NS

Op het spoor is er ook sprake van vertragingen. Of deze problemen verband houden met het weer, is niet duidelijk. Door een defecte trein rijden er tussen Schiphol Airport en Leiden hebben woensdagochtend lang geen treinen gereden. De vertraging was om 9.15 uur verholpen.

Tussen Zwolle en Olst reden een tijd geen treinen door een wisselstoring, maar vanaf 9.30 uur rijdt alles daar weer normaal. Alleen tussen Assen en Haren rijden nog geen treinen door een kapotte wissel. Dat duurt tot 10.45 uur volgens de NS.

Koudste dag

Woensdag is de koudste dag van de winter, volgens het KNMI en Weeronline. De gevoelstemperatuur ligt woensdagochtend en woensdagavond rond de -15 graden.

De temperatuur komt ook overdag nergens boven het vriespunt uit. In Zeeland wordt het met -1 nog het minst koud, terwijl de temperaturen in de rest van het land vaak niet uitkomen boven de -4 graden.

De normale temperatuur in de laatste week van februari ligt overdag rond de 7 graden.

