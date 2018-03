Brandweer krijgt brand Deurnese Peel niet onder controle

"Iedereen verwacht dat wij de brand gaan blussen, maar dat kan niet", aldus een woordvoerder van de Brandweer Brabant Zuidoost. "De brand woedt op een plek waar geen mensen of materieel kunnen komen."

De brandweermannen gebruiken nu een drone om een overzicht van het gebied te kijken. "Zo proberen we te voorspellen waar de brand heengaat, als hij ergens komt waar we kunnen blussen, zullen we dat doen", zegt de woordvoerder.

Het kan volgens de woordvoerder zo zijn dat de brand no weken woedt, maar het kan ook binnen een paar dagen uit zijn. "Als het vuur de grond intrekt, kan het nog weken duren. Maar door de bevroren grond kan het ook zijn dat dat niet lukt en het vuur binnen een paar dagen uit is", meldt de woordvoerder.

Ongeveer 20 hectare grond staat in brand in het gebied.

Overlast

In omliggende plaatsen zoals Liessel en Helenaveen kan er sprake zijn van stank en overlast door rook, zo waarschuwt de gemeente Deurne. Er is verder geen sprake van een gevaarlijke situatie. Mensen krijgen wel het advies zo veel mogelijk uit de rook te blijven.

In juni van vorig jaar woedde er ook een grote brand in het Limburgse deel van het natuurgebied. Volgens de brandweer raakte toen 21 hectare beschadigd. Toen duurde het drie weken voordat de brand geblust was.