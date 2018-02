Waar in Nederland kun je schaatsen?

Hier vind je een overzicht van websites die je kunt raadplegen om te zien waar je het ijs op zou kunnen. KNSB meldt wel dat er zowel in de nacht als overdag goede weersomstandigheden moeten zijn. 's Nachts wordt deze week sterke vorst gemeten, maar overdag is het weer minder gunstig.

De KNSB zegt dat er daarom nogal wat onzekerheid bestaat over de kwaliteit van het ijs en adviseert dus voorzichtig te zijn. Kijk dus altijd goed uit voor je het ijs opgaat.

Drenthe

Enkele tientallen ijsbanen in Drenthe zijn open, schrijft RTV Drenthe. Veenoord was een van de plaatsen in de race voor het houden van de eerste schaatsmarathon op natuurijs, maar die eer ging naar de Overijsselse plaats Haaksbergen. RTV Drenthe heeft hier een lijst met alle ijsbanen van de provincie.

Flevoland

Het Waterschap Zuiderzeeland waarschuwt dat veel natuurijs nog onveilig is en roept op het ijs op bepaalde wateren niet te betreden. Wel heeft Flevoland al een aantal natuurijsbanen. Hier heeft Omroep Flevoland onder meer een kaart van schaatsplekken in Flevoland.

Friesland

Bij Sondel en bij Broek is maandag al geschaatst, schrijft de Leeuwarder Courant. Op veel plekken is het ijs echter nog niet dik genoeg. Tegen de oevers van het water is het ijs vaak nog erg zwak of open. De krant heeft hier een kaart met waar al wordt geschaatst.

Gelderland

Op de ijsbanen in Buurmalen en Oosterbeek werd zondag al geschaatst, meldt Omroep Gelderland. Ook op een aantal andere plekken in Gelderland kunnen schaatsers het ijs op. De omroep heeft hier een kaart met plekken om te schaatsen.

Groningen

In Noordlaren kon maandag al geschaatst worden. Deze plek deed ook mee in de race om de eerste schaatsmarathon te faciliteren. De laatste marathon op natuurijs vond op 18 januari 2017 plaats in Noordlaren. Volgens RTV Noord kun je hier zien waar je kunt schaatsen.

Limburg

In Limburg meldt De Limburger dat het ijs op veel plekken niet begaanbaar is voor schaatsers en dat dit waarschijnlijk zo blijft. Ook in Nederweert-Eind is het ijs niet dik genoeg, maar dat verandert mogelijk als het in de nacht van woensdag op donderdag blijft vriezen.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant zijn twee jongens door het ijs gezakt bij de Huizenbeemdweg in Oss, meldt Brabants Dagblad. Ze zijn op eigen houtje uit het water geklommen. Het dagblad heeft hier een kaart met plekken waar het ijs wel sterk genoeg is om te betreden.

De gemeente Loon op Zand kondigt dinsdag aan dat op het Anton Pieckplein, naast de wekelijkse markt op vrijdag, een schaatsbaantje zal worden aangelegd.

Noord-Holland

In Noord-Holland kan al op een klein aantal ijsbanen worden geschaatst. Op veel plekken is het ijs niet nog niet dik genoeg. In Haarlem zakte een jongen door het ijs, waarna de man die hem wilden redden zelf ook in het ijskoude water belandde.

Hier heeft NH Nieuws een lijst met plekken waar in Noord-Holland geschaatst kan worden.

Overijssel

In Overijssel is er een grote variatie in de dikte van het ijs op verschillende plekken. IJsclub Giethoorn meldt op Twitter dat de kwaliteit van het ijs daar nog niet goed is, terwijl in Deventer al mensen schaatsen. In Haaksbergen wordt op woensdag 28 februari de eerste marathon op natuurijs geschaatst.

Utrecht

Door de vorst is het ijs in Utrecht op een aantal plekken sterk geworden, waardoor er kan worden geschaatst. Dit is echter niet overal het geval. Woensdag zijn mensen op vijf plekken in de provincie door het ijs gezakt, schrijft RTV Utrecht. Hier kun je zien waar geschaatst kan worden.

Zeeland

De meeste ijsbanen in Zeeland hopen donderdag open te kunnen, maar er is nog wel veel zorgen over de krachtige zon die schijnt. Dit blijkt uit een inventarisatie van Omroep Zeeland, die een overzicht heeft van de ijsbanen waar schaatsers momenteel terecht kunnen.

Zuid-Holland

Mensen kunnen op steeds meer plekken in Zuid-Holland schaatsen op ijsbanen, meldt Omroep West. Hier heeft Omroep West een overzicht van plekken om veilig te schaatsen in de provincie.