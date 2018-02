Verdachte insulinemoorden bekent drie zaken, advocaat twijfelt aan verhaal

Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de eerste pro-formazitting in de rechtbank van Rotterdam. A. was zelf niet aanwezig, maar hij zal volgens zijn advocaat Robbert van Haneghem op een later moment toelichting geven in de rechtbank over zijn rol in deze zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt de betrokkenheid van A. bij zeven moorden door het toedienen van insuline en acht pogingen daartoe. De vijftien incidenten hadden volgens het OM plaats tussen januari 2016 en november 2017.

Het gaat om een voorlopige dagvaarding en het is niet zeker of de zorgmedewerker voor alle gevallen wordt vervolgd. In drie gevallen is dit wel zeker omdat A. daarover heeft verklaard.

Bekentenis

Het gaat om een moord op een vrouw en twee pogingen daartoe op zeker één vrouw en een onbekende derde persoon waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt.

A. legde ook een bekentenis af over deze derde persoon. Het zou volgens hem komen omdat hij zich vergiste aan welke verpleeghuisbewoonster insuline moest worden toegediend. De persoon overleefde dit incident.

Van Haneghem liet dinsdag weten dat hij op een later moment dieper zou ingaan op de reden waarom volgens hem de verklaringen in twijfel moeten worden getrokken.

Het OM denkt zeker tot aan de zomer nodig te hebben voor verder onderzoek. De officier van justitie stelde voor om op 15 mei en 6 juli nog twee inleidende zittingen te houden.

Aangehouden

A. werd op 17 november aangehouden nadat de zorginstelling 't Huys te Hoecke in Puttershoek aangifte had gedaan. Een vrouw was in de instelling onwel geworden omdat ze insuline toegediend had gekregen zonder dat daar een medische noodzaak voor was.

In datzelfde verzorgingshuis overleed eerder al een vrouw als gevolg van een onterechte toediening van insuline. Ook hier is aangifte van gedaan.

In het politieonderzoek naar de verdachte kwamen steeds meer incidenten aan het licht in verpleeghuizen waar A. heeft gewerkt. Ook zijn drie lichamen opgegraven van mensen die mogelijk door toedoen van A. zijn overleden.

Verdacht

Eind november werd duidelijk dat de man wordt verdacht van zeker drie insulinemoorden en poging tot moord op twee andere bewoners. Er zouden nog vier sterfgevallen en twaalf meldingen van verpleeghuizen Humanitas in Rotterdam, Het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk.

Van Haneghem hekelde het beeld dat hiermee door het OM is neergezet omdat het nog niet zeker is dat er in alle gevallen sprake was van voorbedachte rade, dus moord.

Er moet volgens de advocaat daarnaast ook nog worden vastgesteld of de betreffende personen zijn overleden als het gevolg van insuline of dat ze ergens anders onwel van zijn geworden.

Onderzoek

Het politieonderzoek is nog in volle gang. Verder is voor een aantal zaken een forensisch geneeskundige van het NFI benoemd om medisch dossieronderzoek te doen. Een patholoog van het NFI doet onderzoek naar de doodsoorzaak van drie van de overledenen. Het gaat om de mensen van wie de lichamen zijn opgegraven.