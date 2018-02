Zestien jaar cel voor doodschieten onschuldige passant in Amsterdam

De rechtbank weegt mee dat de samenleving met het opleggen van de lange gevangenisstraf "langdurig tegen de man wordt beschermd". Dit is dinsdag te lezen in het vonnis.

De 18-jarige man was bij de schietpartij in november 2016 niet het doelwit, maar een toevallige voorbijganger. Hij kwam naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. Daarna werd hij dodelijk geraakt.

Afpersing

Voorafgaand aan het incident zou S. twee eigenaren hebben geprobeerd af te persen in hun shishalounge op de Ten Katestraat. Toen zij hem achterna gingen, werden de twee slachtoffers, die broers van elkaar zijn, in hun arm beschoten. Eerder meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat zij "onherstelbaar" gewond zijn geraakt.

S. werd vorig jaar januari aangehouden in Parijs. De politie kwam hem op het spoor na een DNA-match. Hij heeft een pet en een bril verloren op de plaats van de schietpartij.

Eis

Het OM eiste eerder veertien jaar cel en tbs met dwangpleging. S. werd in 2007 al onderzocht op zijn geestesvermogens. In dit onderzoek werd gesteld dat de man zwakbegaafd is en antisociale trekken heeft.

De rechtbank vindt echter dat er te weinig grond is voor het opleggen van tbs. De man weigerde recent mee te werken aan psychologisch onderzoek.

Onschuldige omstander

Wel komt de rechter tot een hogere straf dan geëist werd, omdat het de man zwaar wordt aangerekend dat hij een onschuldige omstander van het leven heeft beroofd "en dat hij bovendien het risico heeft genomen nog meer onschuldige slachtoffers te maken".

Op het moment van de schietpartij was de man voorwaardelijk vrij. Hij kreeg eerder acht jaar celstraf voor het doodschieten van een Nigeriaanse man in een flat in de Bijlmer in 2007. "Daarom moet hij nu ook het restant van zijn straf uit 2008 uitzitten", aldus de rechtbank.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!