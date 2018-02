Nabestaanden organiseren herdenking in Ypenburg voor Orlando

Om 17.30 uur worden er bloemen gelegd bij het Böttgerwater in Ypenburg, meldt Omroep West. Duikers troffen hier maandagavond het lichaam van de jongen nadat de politie "specifieke informatie" had ontvangen.

De 17-jarige Orlando verdween op 18 februari na een afspraak in Den Haag. Hij had via de datingapp Grinder een afspraak met een man gemaakt. Deze zou hem daarna hebben afgezet bij een bushalte op het Böttgerwater.

Sindsdien was er niets meer van hem vernomen, ook zijn mobiele telefoon werd niet meer gebruikt.

Er wordt sectie uitgevoerd op het lichaam, maar momenteel is er over de doodsoorzaak nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de jongen in het water terechtgekomen is.