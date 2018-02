Voor het eerst deze winter strenge vorst gemeten

Bij temperaturen beneden -10 graden is er sprake van strenge vorst.

Volgens Weerplaza kwam ook in het oosten en noorden van het land de temperatuur dicht bij de grens van de strenge vorst. In Leeuwarden werd -9,5 graden gemeten en in Enschede -9,6 graden.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat zo laat in het winterseizoen strenge vorst is gemeten. In 2013 vroor het zelfs op 13 maart nog streng in het zuiden en oosten van het land.

Meer plaatsen

De komende twee nachten komt het waarschijnlijk op meer plaatsen tot strenge vorst, zo voorspelt Weeronline. De laatste strenge vorst was op 23 januari 2017 op weerstation Twenthe, nabij Enschede, met -10,8 graden.

Ook 6 januari vorig jaar vroor het streng bij dat weerstation. In De Bilt heeft het sinds 25 januari 2013 niet meer streng gevroren. Tijdens de nacht naar donderdag komt het misschien op het landelijk hoofdstation weer eens tot officiële strenge vorst, aldus Weeronline.

Amsterdam

In Amsterdam heeft Waternet in overleg met ijsclubs en de beroepsvaart besloten een aantal grachten af te sluiten voor schepen. Op die manier is de kans groter dat er kan worden geschaatst op de grachten. In de eerste fase geldt een vaarverbod voor grachten in de stadsdelen Centrum en West.

In de tweede fase kan een groter deel van de grachten worden afgesloten. Waternet doet dit pas als er een voorspelling is van minstens vijf dagen en nachten matige tot strenge nachtvorst.

De laatste keer dat Amsterdammers door de binnenstad konden schaatsen was in 2012.

Marathon

Schaatsbond KNSB bepaalt dinsdag of de eerste marathon op natuurijs kan worden uitgeschreven. Alle vier de ijsclubs die hiervoor in de race zijn, maken nog kans, laat de bond weten.

Dit zijn de ijsclubs van Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem.