Gevonden lichaam in water Ypenburg van vermiste 17-jarige Rotterdammer

Eerder op de avond kon de politie nog niet zeggen of het inderdaad om de vermiste jongen ging. Rond 22.00 uur heeft de politie Rotterdam bevestigd dat het gevonden lichaam van Orlando is.

De politie deed de zoektocht rond het water in Den Haag "op basis van nieuwe informatie", die maandag bij de politie was binnengekomen.

De jongen verdween op 18 februari na een afspraak in Den Haag. Sindsdien was er niets meer van hem vernomen, ook zijn mobiele telefoon werd niet meer gebruikt.

De jongen had een afspraak via een dating-app en kwam daarna niet meer thuis. De politie heeft de man gesproken met wie de scholier had afgesproken. Hij zegt de jongen na hun ontmoeting heeft afgezet op de Böttgerwater.

Vanuit de Haagse wijk zou de jongen weer teruggaan naar Rotterdam, maar hij is niet thuisgekomen.

Er wordt sectie uitgevoerd op het lichaam, maar momenteel is er over de doodsoorzaak nog niets bekend. Ook is nog niet duidelijk hoe de jongen in het water terechtgekomen is.