Zwaargewonde door brand in Wognum

De brandweer laat weten dat het gebied rond de opslagruimte is afgezet. De gewonde was aanwezig in de opslagruimte aan de Oosteinderweg in het Noord-Hollandse dorp toen de brand uitbrak.

Het slachtoffer is met ernstige brandwonden naar een ziekenhuis vervoerd.

Volgens Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is rond 14:30 het sein brand meester gegeven. Rond 16:00 is aangegeven dat er geen rookoverlast meer was en de ventilatie, ramen en deuren weer open mochten.