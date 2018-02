16-jarige Rotterdammer opgepakt voor betrokkenheid bij dubbele liquidatie

De politie laat weten dat de jongen ten tijde van de schietpartij nog vijftien was. Het is de vierde jonge verdachte die wordt aangehouden in deze zaak.

Eerder zijn al drie achttienjarige verdachten aangehouden. Twee van hen waren zeventien jaar tijdens de dubbele liquidatie. Die vond 20 december plaats op de Rhijnauwensingel, midden in een woonwijk.

Een van de verdachten werd aangehouden in een woning waar ook een kalasjnikov werd gevonden, die vermoedelijk is gebruikt bij de schietpartij.

De slachtoffers werden doodgeschoten vanuit een zwarte Audi. Die bleek gestolen in Rotterdam en werd enkele uren later brandend teruggevonden in Ridderkerk. Inmiddels lijkt het er volgens de politie op dat de daders het vooral hadden gemunt op het 26-jarige slachtoffer Gilbert Henrietta.

De 25-jarige Lindomar Elizabeth is vermoedelijk doodgeschoten omdat hij toevallig bij Henrietta in de auto zat.

Voorbereid

Volgens de politie was de liquidatie goed voorbereid. Zo reed de Audi twee dagen voor de liquidatie vlak achter de Seat van de slachtoffers op de Stadionweg in Rotterdam

In de uren voor de liquidatie is de auto meermalen gezien in de omgeving van de Rhijnauwensingel.