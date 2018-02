Autodief aangehouden op A4 na achtervolging door vijf politieauto's

Agenten zagen een man in een auto rijden die in België gestolen was, meldt Team Hoofdwegen op Facebook. Zij achtervolgden de auto, die via de A10 de A4 in de richting van Den Haag opreed.

Bij de achtervolging gaven de agenten hun positie door via een mobilofoon, zodat meerdere collega’s konden aansluiten. Toen er vijf politieauto’s aanwezig waren gaven de agenten een stopteken.

De bestuurder ging er met vol gas vandoor. De politieauto’s probeerden de man in te sluiten, waarbij de verdachte een dienstauto aanraakte en tot stilstand kwam.

De man ging er te voet vandoor en kwam in een sloot terecht. Hierop loste de politie waarschuwingsschoten.

De recherche doet onderzoek naar de zaak en de verdachte kan vervolging van het Openbaar Ministerie verwachten. Ook zal hij de schade aan de politieauto die geraakt werd moeten betalen.