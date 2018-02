Politie ontvangt tiental tips over vermiste jongen (17) uit Rotterdam

De politie onderzoekt of de tips bruikbaar zijn. Volgens de woordvoerder is alle informatie welkom.

Orlando had een afspraak via de datingapp Grindr, meldt de politie. De man met wie hij deze afspraak had, zegt dat hij Orlando na de date heeft afgezet op de Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Daar heeft de politie zondag al op een aantal plekken gezocht, onder meer met een helikopter.

Vanuit Ypenburg zou de jongen weer teruggaan naar zijn huis in Rotterdam, maar hij is niet thuisgekomen. Volgens vrienden en familie zou Orlando vaker afspraken maken via websites en apps, maar kwam hij nadien wel altijd thuis. Ook zou hij verplichtingen voor school of zijn werk normaal gesproken nakomen.

Tweede afspraak

Een vriendin van Orlando vertelt maandag op Radio 1 dat de jongen eerder op de dag van zijn vermissing een tweede afspraak had in Schiedam. De politie kan dit noch bevestigen noch ontkennen. Na zijn afspraak in Schiedam zou Orlando naar Den Haag zijn gegaan.

De vriendin vertelt dat Orlando voor zijn verdwijning nog een laatste berichtje heeft verstuurd naar zijn moeder, maar dat er twijfels bestaan of dit daadwerkelijk door hem is gestuurd. Dit omdat het zou afwijken van wat van hem gewend is.

Onderzoek

Sinds de dag na zijn vermissing zijn rechercheurs bezig met het onderzoek. Zij hebben gekeken naar Orlando's telefoon en bankrekening. Hij lijkt die sinds de vermissing niet meer te hebben gebruikt.

De rechercheurs houden er daarom rekening mee dat Orlando iets is overkomen. De politie roept mensen met informatie op zich te melden.