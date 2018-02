Amber Alert om ontvoerde baby in Brabantse Eersel

Volgens de politie is de veiligheid van het meisje van zes maanden oud in gevaar. De politie is op zoek naar de vader (25) en moeder (26) van de baby. De politie heeft hun namen ook gepubliceerd.

Hannah was door jeugdzorg onttrokken aan het ouderlijk toezicht. Het is het enige kind van het stel. De twee hebben geen vast woonadres.

De Amber Alert is uitgestuurd, omdat de politie zich "ernstige zorgen" maakt over de veiligheid van het kind. Waarom het kind eerder bij haar ouders is weggehaald, is niet bekendgemaakt. In een bericht via Burgernet is omwonenden gevraagd om meer informatie over de situatie.

Parkeerplaats

De ontvoering gebeurde maandagmorgen kort na 9.00 uur op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Nieuwstraat. Het meisje was daar samen met haar pleegmoeder en werd uit een Maxi-Cosi getrokken. De politie heeft geen aanwijzingen dat het kind hierbij gewond is geraakt.

De man en vrouw gingen er vervolgens vandoor in een donkere Mercedes ML270 met het kenteken 94-GK-PB. Mensen die de donkere auto zien, kunnen direct 112 bellen.

De politie heeft ook contact opgenomen met de buurlanden België en Duitsland.

Recherche

Direct na de melding vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de baby. Tegelijkertijd probeerde de recherche in Eindhoven op diverse manieren in contact te komen met de ouders. Die acties, maar ook oproepen op social media, leidden tot meerdere reacties van burgers, die nu verder worden onderzocht.

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de man en de vrouw eerder in het nieuws gekomen, omdat zij veelvuldig mensen zouden hebben opgelicht. Ze zouden meer dan dertig mensen hebben gedupeerd.