Interpol trekt arrestatiebevel in voor vader van ontvoerde peuter Insiya

Dit meldt Gerard Spong, de advocaat van de vader, maandag aan NU.nl. In een verklaring van de vader staat dat hij nu een "vrij man" is.

Volgens de vader van Insiya is het arrestatiebevel ingetrokken omdat Interpol heeft geoordeeld dat het om een private familiekwestie gaat.

De destijds 2-jarige peuter Insiya werd in 2016 vanuit Amsterdam op gewelddadige wijze ontvoerd en verblijft sindsdien met haar vader in India. Eerder deze maand besloot het gerechtshof in Den Haag al dat Nederland onbevoegd is om haar vader te dwingen het meisje terug te laten keren.

De moeder van Insiya is ook in India naar de rechter gestapt om haar dochter terug te krijgen. Het hof vindt dat de besluitvorming daar moet liggen, staat in het vonnis.

Verdachten

Insiya werd september 2016 ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Inclusief de vader verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) acht mensen van betrokkenheid bij de ontvoering. De rechtszaak verloopt echter moeizaam, omdat bijna alle verdachten in het buitenland verblijven.

Een van de verdachten bevindt zich nog in Nederland. De Amerikaanse Robert M. zit weer vast nadat hij een ontsnappingspoging deed om tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating het land te verlaten.

De autoriteiten in India wezen een uitleveringsverzoek voor de vader van Insiya eerder af.