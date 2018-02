Ruim 1.200 personen hebben al DNA afgestaan in zaak Nicky Verstappen

"We waren zaterdag ingericht op 1.250 mensen. Dus de opkomst is zeker niet slecht'', zei woordvoerder Dick van Gooswilligen over het DNA-onderzoek.

De DNA-afnames van zaterdag zijn in dozen verzameld en administratief verwerkt. Vervolgens gaan ze naar het Nederlands Forensisch Instituut NFI voor onderzoek.

Zondag is het onderzoek weer verder gegaan. "Er is weer sprake van een gestage toestroom", zei een woordvoerder van de politie.

De politie besluit pas na 18 maart, als alle andere onderzoeken afgerond zijn, wat er gebeurt met de mensen die wel opgeroepen zijn maar zich niet gemeld hebben.

Mensen die zaterdag door privé-omstandigheden niet konden komen, kunnen zich ook zondag of een andere dag melden, aldus de woordvoerder.

Verwantschaponderszoek

Het onderzoek dat door de politie uitgevoerd wordt is een zogeheten verwantschapsonderzoek. In totaal hebben 17.500 mannen een oproep gekregen om vrijwillig DNA af te staan bij afnamepunten in Landgraaf, Brunssum, Heerlen en Heibloem. Nog eens vierduizend mannen krijgen volgende week een oproep.

De oproep betreft mannen die in 1998 in de buurt van de locatie woonden waar het lichaam van Nicky Verstappen werd gevonden. Het is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland.

Jeugdkamp

Op 11 augustus 1998 werd de 11-jarige Nicky Verstappen dood aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide.

Zijn lichaam werd gevonden op ongeveer 1.200 meter van het jeugdkamp waar hij verbleef. De jongen was toen al zo'n veertig uur vermist.

Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de moord op Nicky Verstappen zit.