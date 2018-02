Nog niet veel mannen melden zich voor DNA-afname in zaak-Verstappen

In totaal zijn 21.500 mannen uitgenodigd om DNA af te staan in Limburg, waarvoor zes locaties zijn ingericht. Gehoopt wordt dat het verwantschapsonderzoek leidt tot een oplossing van de zaak.

Het gaat om mannen die in 1998 in de buurt van de locatie woonden waar het lichaam van Nicky werd gevonden. Het is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland. Deelname is op vrijwillige basis.

De politie besteedde vorige week een speciale uitzending van het programma Opsporing Verzocht aan de zaak, ook om extra aandacht voor de DNA-afname te vragen.

Jeugdkamp

Op 11 augustus 1998 werd de 11-jarige Nicky Verstappen dood aangetroffen in een dennenbosje op de Brunssummerheide, op ongeveer 1200 meter van het jeugdkamp waar hij verbleef. De jongen was toen al zo’n 40 uur vermist.

Hoewel er meerdere verdachten zijn aangehouden en de politie nog altijd onderzoek doet naar de dood, is er nooit iemand veroordeeld voor de dood van Verstappen. Daarom kondigde de politie in januari van dit jaar aan op grootschalige wijze DNA-materiaal te gaan verzamelen voor een zogeheten verwantschapsonderzoek.