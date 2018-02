OM eist zestien jaar tegen zoon die moeder (80) ombracht met pijnstillers

Rietje werd op 12 juni dood gevonden in haar huis op het Kastanjeplein in Oost en was overleden aan de gevolgen van een overdosis oxycodon. Dat is een sterke pijnstiller, vergelijkbaar met morfine.

Beiden ontkennen de vrouw, die leed aan dementie, te hebben omgebracht. Sluitend bewijs wordt volgens justitie echter geleverd in de vorm van een afgeluisterd gesprek, waarin de verdachten gedetailleerd de zaak bespreken.

De politie had afluisterapparatuur ingebouwd in de auto van W. In het bewuste gesprek zegt hij: ''Zolang wij niet bekennen weten hun niet wie het gedaan heeft en kunnen we niet worden veroordeeld." De officier: ''Ik stel vast dat ze met dit gesprek door de mand zijn gevallen. Ze wanen zich onbespied en leggen met elkaar hun kaarten op tafel."

Overdosis

De verdachten zijn volgens het OM, alleen of samen, in de bewuste nacht in het huis geweest om de dodelijke dosis pillen toe te dienen. Na maanden intensief onderzoek door de recherche werd het tweetal in januari 2017 gearresteerd.

De familie W. is bekend in Oost. De man van Rietje had een succesvol loodgietersbedrijf en had meerdere panden op het Kastanjeplein in zijn bezit.

Bekend

W. wordt gekscherend de 'Godfather van het Kastanjeplein' genoemd. Hij kwam diverse keren op AT5 voorbij en hij kreeg landelijke bekendheid, omdat hij als eerste bij het lichaam van Theo van Gogh arriveerde na de moord op filmmaker.

In 2014 figureerden Rietje en haar zoon Hans nog in het AT5-programma De Straten van Amsterdam.

'Bluf'

De aanklager sprak van 'een macabere zaak'. Het dementerende slachtoffer werd door haar zoon en diens vrouw geïsoleerd en was ernstig verwaarloosd. Twee andere zoons legden vrijdag emotionele slachtofferverklaringen af in de rechtszaal.

Volgens de advocaat van W., Wout Morra, zegt het OM in feite dat het niet weet ''wie wanneer wat heeft gedaan". Volgens de raadsman heeft de officier een ''onzekere en wankele bewijsconstructie" op tafel gelegd, waarvan hij zich niet kan voorstellen dat de rechtbank die zal overnemen. ''Uit niets blijkt dat mijn cliënt zijn moeder oxycodon heeft toegediend. Uit niets blijkt dat hij haar heeft vermoord." Morra verweet het OM ''bluf en oversimplificatie".